Disco Paradise il tormentone dal testo, finalmente, un po’ politicamente scorretto

Già, come ha sottolineato, nei giorni scorsi, il settimanale (tanto nella versione cartacea, quanto in quella On Line) ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, con un articolo ad Hoc, ebbene…

“Anche il testo (leggetelo è un tantino politicamente scorretto, con accenni che riportano, nientepopodimenoche, ad Hammamet) della canzone è perfetto per fare centro, con un ritornello talmente orecchiabile da rimanere immediatamente impresso e strofe che parlano di società, politica, l’italiano all’estero che non vota, ed elementi che richiamano le estati di un tempo: dalle bolle di sapone a stoniamo Battisti/ mi ricordi in mente, fino al titolo stesso Disco paradise“.

A proposito, girato a fine maggio alla storica discoteca Charlie Brown di Offanengo, il video musicale del tormentone scritto daDavide Simonetta da Bagnolo Cremasco (Artigiano della Musica sta scrivendo nuove pagine dell’arte musicale italiana) e Paolo Antonacci, per intenderci quello la cui traccia (Annalisa, che cerca di insegnare, come una coreografa provetta, il ballo aFedez, J-Ax e Dj Jad), ancora non è uscito, per la delusione dei cremaschi che vogliono vedere in Tv e sul web, un pezzo di storia (il mistico Charlie) della nightlife cremasca. Già ma quando vedremo il videoclip? Ecco, sempre a ‘Sorrisi’, la risposta di Mister J – Ax: “La canzone sta andando benissimo anche senza video, non vogliamo farlo uscire se non ci soddisferà completamente: non abbiamo fretta”.

Intanto, l’appuntamento musicale Milanese, Made in Fedez: “Love Mi”, torna martedì il 27 giugno.

Ecco, come il cantante ha presentato la kermesse: “Canteremo insieme Disco Paradise e poi ognuno farà la sua parte di concerto. Avremo 29 artisti e aiuteremo l’Associazione ‘Andrea Tudisco’ che si occupa di dare accoglienza a bambini con patologie molto gravi e alle loro famiglie. C’è già il numero solidale, 45.596, attivo fino al 2 luglio, speriamo di raccogliere più soldi possibili”.

