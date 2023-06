L’Italia perde ancora. Commissario tecnico Mancini, ma non è il caso di dimettersi?

L’opinionista ed ex calciatore Beppe Bergomi ha commentato il ko dell’Italia contro la Spagna in Nations League ai microfoni di Sky Sport: “Peccato, abbiamo avuto una bella reazione nel primo tempo e siamo rimasti in partita nonostante il gol a freddo. Poi piano piano con l’evolversi del match la Spagna ha preso in mano le redini e anche senza occasioni particolari è stata pericolosissima. Retegui poteva entrare? Mancini aveva capito che la squadra non avrebbe portato molti palloni davanti, quindi ha preferito puntare su giocatori veloci come Chiesa e Zaniolo”.

Gli azzurri, schierati in campo col modulo 3 – 5 – 2, obiettivamente non meritavano di vincere e passare il turno con la compagine orobica. Per carità, il materiale umano a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini, beh non è eccelso, ma il selezionatore italiano non ne azzecca più una dal luglio 2021, vale a dire da quando l’Italia conquisto’ il Campionato d’Europa. Ergo forse, Bob Mancini per smuovere le acque dovrebbe dimettersi. E con lui il presidente federale Gravina. Quando l’equipe azzurra buco’ il Mondiale 2018, Tavecchio (massimo dirigente) e il coach Ventura rassegnarono le dimissioni. Perché Gravina e Mancini non lo hanno fatto nel 2022? Ah… schierato al centro della difesa, il difensore Bonucci ne ha azzeccate poche. È ancora un calciatore da massimi livelli?

Stefano Mauri