Chiara Ferragni e il suo lato sexy e quello meno glamour

Allora, quotidianamente, Chiara Ferragni da Cremona, mostra, evidenzia il lato più glamour della sua vita, fatto di sfilate d’alta moda, eventi con i beauty brand più importanti, serate di gala in giro per l’Italia e per il mondo, attimi della sua quotidianità. In tal senso, l’influencer si è rivelata una vera e propria imprenditrice che ha saputo sfruttare al meglio i nuovi strumenti messi a disposizione da una tecnologia in continua evoluzione. Ebbene all’apparenza impeccabile, ultimamente la Ferragni ha deciso di mostrarsi però, periodicamente, pure al mauriale, senza trucchi. Ne è una dimostrazione un suo recentissimo video di Ti Tok, ove si è sottoposta, naturalmente e priva di trucco, mentre si sottoponeva a un semplice ma efficace trattamento beauty: il massaggio del viso.



Nelle immagini c’era un uomo che le massaggia energicamente le guance, provocando delle espressioni buffe: la fronte dell’influencer si corrugava, gli occhi diventavano piccoli piccoli, la bocca assumeva una strana smorfia. Non certo la classica, impostata, impeccabile Chiara da social, la quale coì ha ironizzato su quel momento: ”Mi ricorderò di guardare il video”…



Poi via Instagram, la bellissima e lanciatissima cremonese ha postato sue alcune fotografie, compresa una in topless anti censura, di sue passate estati. E ad aprile … ricordate l’immagine di lei appena sveglia col trucco della sera prima in disarmo?

Nel frattempo non vediamo l’ora di vedere immagini dell’estate da poco iniziata ora. Vero?

Intanto… l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti della Balocco Industria Dolciaria perché avrebbe pubblicizzato in modo ingannevole la campagna commerciale “Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”, lanciata lo scorso natale”.

Stefano Mauri