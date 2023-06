Ma quale Arabia mister Allegri vuole soltanto la Juventus

Già dopo le voci sulle sirene estere, in particolare sussurri arabi, Giovanni Branchini, agente di Allegri, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport per rispondere alle domande riguardo alle offerte dall’Arabia: “Non credo sia cambiato molto, penso che sia coinvolto nel progetto della Juve, un progetto molto complicato, ma che ha sposato. Non penso possa succedere niente di clamoroso, credo che le cose siano state dette con chiarezza, sia da lui che dalla società”.

Massimiliano Allegri considera Torino come una vera e propria casa, e non è disposto ad allontanarsi dai suoi cari per approdare in un altro Paese. Nelle scorse ore erano rimbalzate anche le voci di un incontro a Montecarlo, ma in realtà l’allenatore livornese si trova lì per una breve vacanza con gli amici. Lui crede nella Juve e lo stesso fa la società, non ci sono assegni o “zeri” che tengano: Allegri rimarrà in bianconero.

Ovviamente salvo esonero.

Stefano Mauri