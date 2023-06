Davide Simonetta e la sua musica per l’estate 2023

“Non ho alcun dubbio. Davide Simonetta è il più bravo e straordinario autore musicale che abbiamo oggi in Italia. E l’altra sera, a Bagnolo Cremasco, gliel’ho detto. Durante la serata in cui ha ricevuto dall’amministrazione comunale la benemerenza civica in qualità di “bagnolese doc”.

È stato un vero piacere scambiare con lui due parole sulla musica italiana. Ho trovato un ragazzo molto empatico e di grande umiltà, con i piedi per terra. Un ottimo professionista e una bella persona. Anche grazie a lui la musica italiana sta vivendo una bella stagione”.



Così postò via social Matteo Piloni, consigliere regionale d’opposizione in Lombardia, musicologo laureato e coautore di un libro sul Festival di Sanremo, intitolato: ‘Il Festival di Sanremo. Parole e suon raccontano una canzone’.

Simonetta, onesto e umile, a Piloni ha risposto che in realtà è in buona compagnia, in Italia, nel mondo autorale. Un nome del suo livello? Davide Petrella Avanti con gli spunti dai social…

“Mon Amour è la canzone più venduta in Italia. Mi dicono che per una solista non succedeva da anni. Sono senza parole, grazie”.

Così ha postato via social la cantautrice del momento Annalisa, per festeggiare il meritato primato della sua canzone, grande pezzo d’attesa, confezionato per e con lei da Davide Simonetta e Paolo Antonacci (con l’interazione di Stefano Tognini).

Ah … Annalisa tra le altre cose è pure protagonista del pezzone estivo, scritto anche da Simonetta, ‘Disco Paradise’.

A tal proposito, beh è sempre più divertente, cliccatissimo, applaudito e visto, il video, postato sui social nei giorni scorsi, con gli artisti, un pochino impacciati, che provano proprio i passi di ‘Disco Paradise’, al Charlie Brown di Offanengo, storica discoteca in provincia di Cremona. I cantanti protagonisti del pezzo estivo sono appuntoAnnalisa, Fedez e gli Articolo 31. L’ insegnante di ballo è, come era prevedibile,Annalisa, che ha cercato di insegnare, come una coreografa provetta, il ballo a Fedez, J-Ax e Dj Jad anche se, a un certo punto, anche lei si è impappinata, creando una situazione divertentissima.

Già… ‘Disco Paradise’ è una creazione diPaolo Antonacci e Davide Simonetta. I due artigiani della musica, specializzati nella stesura di testi di successo, affidati, tra gli altri, a interpretati del calibro di Tananai, Rosa Chemical e Tiziano Ferro, e anche per questo non stupisce che a pochi giorni dall’uscita del brano tutti lo cantiamo e lo balliamo. Questo, aspettando di vedere il video musicale registrato al Charlie, per il momento è tutto.

Nel frattempo ‘Tango’ il capolavoro cantato all’Ariston da Tananai, naturalmente firmato pure da Davide Simonetta, meritatamente è triplo Disco di Platino…

‘Destinazione Mare’, la canzone (tra gli autori c’è Simonetta: Hit Maker coi fiocchi) di Tiziano Ferro, beh… fa emozionare. Chapeau a Davide Simonetta: l’Artigiano della Musica che sta riscrivendo la musica italiana.

Stefano Mauri