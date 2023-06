Scanavino mi consenta: se bluffa va bene, altrimenti qualcosa non funzionerà

L’amministratore delegato della Juve Scanavino, ai microfoni di Sky Sport, ecco ha cercato di chiarire cosa sta succedendo nel mondo Juventus. L’unica certezza sembrerebbe essere la conferma di Allegri. E questa decisione ha fatto arrabbiare i tifosi, ma se una società è convinta di un suo tesserato, mah forse fa bene a non farsi condizionare dagli umori della piazza. No?

L’addio o arrivederci alla Superlega? Assordante silenzio. Ma è giunta dal dirigente la conferma che non si tratta di una risposta alle minacce della Uefa (come scritto nel comunicato). Tutto chiaro per quanto riguarda questo capitolo?

Dulcis in fundo il capitolo restaurazione è passato dal paraffarono direttore sportivo. E qui tutto è nelle mani di Manna, promosso, perché servono certezze in fretta e Giuntoli è legato al Napoli. Per carità i dirigenti bianconeri possono fare ciò che vogliono e magari, Scanavino ha bluffato per prendere tempo. In caso contrario, con tutto il rispetto per il bravo Manno, se sarà lui l’uomo forte del calciomercato, potrebbe trattarsi di un altro salto nel buio, quando il team avrebbe bisogno di sicurezze.

Ah ma arriverà o no un uomo di calcio che faccia da collante tra squadra e dirigenza?

Stefano Mauri