L’opinionista Brambati:”Juve non confermare mister Allegri”

Già, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, opinionista informato, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato nuovamente di questioni juventine.

In particolare, alla seguente domanda: Che voto alla stagione di Allegri? Così ha risposto:

“Tutto questo casino è stato usato come alibi. E’ difficile vivere una stagione del genere, va bene, però prendi 8 milioni e la differenza la devi fare anche nella tempesta e l’ho vista pochissimo. In Champions è uscito con un girone fattibile e sei andato in EL per differenza reti. E in EL avevi tutta l’attrezzatura necessaria per andare in finale. Mi domando come la proprietà possa ripartire da uno che non è più credibile. Non credo che sia più ricucibile il rapporto tra lui e i calciatori. Quando un giocatore perde la fiducia nel lavoro del tecnico, è arrivato il momento di cambiare. Altrimenti cambi 15 calciatori e mi sembra difficile. La proprietà non ha più nessuno che riferisca questo alla società. Ci sono alcuni nomi che non sono più pro-Allegri”.

Dato al Massimo, ciò che è di Brambati, non resta che attendere l’arrivo del direttore sportivo Giuntoli, prossimo a lasciare il Napoli e Napule. Intanto rumors danno Conte vicino al ritorno alla Juve.

Stefano Mauri