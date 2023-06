Chiara Ferragni e Fedez inaugurano l’estate in Toscana

È stato un weekend estivo, ad alto tasso vip e magia, quello trascorso a Forte dei Marmi, nel primo vero fine settimana della stagione balneare. Tanti volti noti in giro per la città. Ma è una coppia che soprattutto catalizza l’attenzione.



Ed è quella composta da Chiara Ferragni e Fedez, in Versilia per la presentazione di una nuova linea di moda della celeberrima influencer cremonese. Nella serata di venerdì 2 giugno, party vip allo stabilimento balneare Augustus proprio per il lancio delle novità del suo brand.



E non è sfuggito il look della coppia per la serata: camicia nera e pantaloni bianchi per Fedez, abito lungo celeste per Chiara Ferragni. Tanti gli invitati al party, che era solo uno dei tanti momenti del weekend targato Ferragni. Un fine settimana sotto le insegne del Summer Tour, ideato proprio dall’influencer. Con la coppia, in questi giorni versiliesi, anche i figli Vittoria e Leone



Ah… il party all’Augustus ha visto, tra le protagoniste, anche Paola e Chiara, duo musicale che ha spopolato negli anni Novanta e che quest’anno, grazie alla partecipazione a Sanremo e alla loro hit “Furore”, ha conosciuto una nuova fortissima popolarità. Le artiste si sono esibite durante la serata. Proseguita poi con Fedez in funzione di deejay alla consolle.

Si annuncia una colorata estate coi Ferragnez. Scommettiamo?

Stefano Mauri