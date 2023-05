Fiorello agita tutti:”Non so se Amadeus farà Sanremo 2024”

“Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. Lì la butto. M’ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, m’ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”.

Così, di botto, di prima mattina, Fiorello a Viva Rai2 ha sganciato il missile mediatico, poi ripreso da tutti i media, ora bisogna capire il livello della notizia. Bomba, boutade, promozione per il Festival 2024 o esagerazione?

Lo scopriremo vivendo.

Stefano Mauri