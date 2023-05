Rocco Siffredi le canta a Fedez:”Per andare da lui dovevo pagarmi hotel e aereo?”

Quel monello di Fedez quindi ne ha fatto un’altra delle sue? Sembrerebbe di sì, dato che ha raccontato ai follower del proprio podcast ‘Muschio Selvaggio’ i motivi per cui alcuni noti personaggi hanno declinato o rifiutato l’invito per partecipare alla trasmissione. E ne ha avute per tutti:Maria de Filippi, Valentino Rossi, Vasco Rossi, Rocco Siffredi e pure Ibrahimovic.

Nel caso di Rocco Siffredi, il rapper originario dell’hinterland milanese ha specificato senza peli sulla lingua: “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”. Contattato al telefono in Ungheria per un commento circa l’eventuale querelle di un mancato cachet, il leggendario produttore e regista del cinema internazionale per adulti, ecco ha raccontato MOW quanto segue: “Ha bisogno di farsi pubblicità. Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese… ma gratis. Lo so perché una era la villa di un mio amico. E gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel? Ma, qualche anno fa, lui non prendeva in giro i comunisti col Rolex”? Adesso invece è lui che fa la figura del sinistroide arricchito, che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”.

Così replicò Rocco, uno dei migliori contributi pop dell’Italia all’estero.

Stefano Mauri