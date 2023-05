Chiara Ferragni testimonial Martini e il gossip con l’americano

“Un volto che rappresenta l’eleganza e lo spirito del nostro marchio in questo nostro speciale 160esimo anniversario: Chiara Ferragni”.

Così postarono quelli del brand Martini. Ed ecco il post di Chiara da Cremona, influencer incisiva e Regina della Moda:

“Sono uscite le foto ufficiali della mia campagna Martini. Le adoro tantissimo ed è un onore essere il volto di un marchio italiano così iconico che festeggia il suo 160 compleanno. Grazie alla mia famiglia Martini per avermi resa partecipe di questo”.



Intanto, grazie a The Ferragnez parte due, emergono aspetti intriganti sugli amori passati, andati della Ferragni. A tal proposito, l’imprenditore milanese classe 1986, Riccardo Pozzoli, è forse il suo ex fidanzato più famoso. Questo perché, nel 2009, i due creano insieme il blog The Blonde Salad, una community nata senza aspettarsi minimamente il successo che avrebbe guadagnato negli anni e in cui Chiara Ferragni pubblicava le foto dei suoi look per poi rispondere ai commenti delle sue lettrici. Le foto gliele scattavano le amiche, le sorelle, il fidanzato. La relazione cresce di pari passo con il blog e i due diventano presto il simbolo dell’imprenditoria milanese. Belli, sempre più famosi e desiderabili. Ma dopo cinque anni insieme, i due si lasciano, decidendo di rimanere in buoni rapporti, anche per tutelare l’interesse di The Blonde Salad.

Continueranno a lavorare insieme per i successivi quattro anni (quindi fino al 2019,ndr) fino a quando si verificherà una rottura insanabile.

Ricordate il monologo snocciolato durante la co-conduzione di Sanremo 2023 da Chiara, rivolto, dedicato alla se stessa più giovane, che faceva così: “Celebra sempre i tuoi successi, quelli grandi e quelli piccoli. Non sminuirti mai di fronte a nessuno. Noi donne siamo abituate a farci piccole. Penso all’uomo che si è preso il merito di avermi inventata e al fatto che io glielo abbia lasciato fare per anni prima di rendermi conto che fosse sbagliato”.

Saranno suonate le orecchie a Pozzoli con questo intervento?

Dulcis in fundo, in una discussione legata alla gelosia, Fedez ha regalato uno scoopo. Quale? Eccolo: “Tu però ci sei uscita con Jared Leto (attore e cantante)”. La risposta di Chiara: “Non ci sono uscita. Ero andata ad una sua festa di Halloween e ci siamo scritti ma non siamo mai usciti insieme”.

Stefano Mauri