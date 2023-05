Emma Marrone inciampa mentre canta alle Iene:”Cado ma mi rialzo subito e bene”

Ricordate? Era l’anno 2012 quando il triangolo amoroso tra Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, inevitabilmente riempiva le pagine dei giornali di gossip italiani. Il ballerino lasciò la cantante per fidanzarsi con la showgirl argentina: un ‘tradimento’, i cui contorni, mah … ufficialmente non sono mai stati chiariti, consumatosi dietro le quinte del talent Amici di Maria De Filippi. Da allora fra Emma e Belen, apparentemente era calato il gelo, un silenzio durato ben 11 anni. Fino a … martedì 23 maggio, quando le due sono riapparse insieme, vicine come non mai, in un post Instagram della cantante.



‘Ti sblocco un ricordo’ ha scritto Emma nel suo post, citando una frase della sua ultima canzone ‘Mezzo mondo’, ma riferendosi evidentemente anche al suo passato con la conduttrice sudamericana. Ma tutto passa ed Emma è stata ospite, per l’ultima puntata della trasmissione, dello show ‘La Iene’ co conducendo tutta la puntata. E all’inizio del format di Italia Uno, cantando ‘Mezzo Mondo’, la meravigliosa Emma è pure caduta per ben due volte, perché, come ha ricordato la stessa artista salentina, ridendo abbracciata con Belen: “cado e mi rialzo bene’”.

Stefano Mauri