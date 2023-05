Emma Marrone e Mezzo Mondo protagonisti da Fiorello

Grazie Fiorello è stato stupendo”… Così, via social, Emma Marrone ha ringraziato il conduttore siciliano, per l’ospitata, energica a Viva Rsi 2. La cantante, con la solita grinta, ha cantato Mezzo Mondo nel pieno della puntata. Tuttavia, dopo l’esibizione lo showman ha confessato che “Nessuno si è reso conto di niente” proprio per via dell’audio che viene spento. Quello che si sente da casa non è quello che si sente sul set della trasmissione.



L’audio viene tenuto volontariamente basso o del tutto spento per evitare di fare rumore in Via Asiago alle 7 del mattino. Proprio per questo motivo, tutte le esibizioni, compresa quella di Emma, le gode solamente il pubblico da casa e non chi è presente per strada per seguire lo spettacolo dal vivo.

Fiorello, giustamente ha fatto meritati, grandi complimenti ad Emma per il successo del singolo, per poi invitarla all’interno del plexiglass dove hanno parlato e interpretato il brano Dedicato di Ivano Fossati. La Marrone ha poi voluto ringraziare Gabriele Muccino che l’ha voluta sul set con lui e l’ha iniziata alla carriera di attrice.

Sì grazie a Emma, Viva Rai 2 ha fatto il botto. Chapeau a lei e a Fiorello.

Stefano Mauri