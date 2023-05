In lunga attesa per Chiara Ferragni e Fedez

Clamoroso a grandioso (il ritorno delle PopStar fa sempre un positivo rumore, no?) a Milano…

Già, mercoledì 17 maggio, tanti fan, si sono pappati oltre 11 ore d’attesa per un selfie. Per chi cotanta attesa? Per i misticiFerragnez, naturalmente.

Eh sì… ragazzi e ragazze, per loro stessa ammissione, all’Arco della Pace, l’altro giorno, si sono piazzati, in posizione strategica, dalle 9 di mattina per appoggiarsi alle transenne davanti al pink (per l’occasione) carpet su cui Fedez e Chiara Ferragni all’ora di cena hanno lanciato The Ferragnez, la serie tv di Amazon Prime, pronta ad accendere la televisione, per la seconda, attesa stagione.

Prontissimi i primi quattro episodi, con scene girate pure nel capoluogo cremonese, appunto sulla piattaforma di Amazon, Prime Video. Dal 25 maggiousciranno anche gli ultimi tre. In particolare, ci sarà un episodio speciale dedicato alla partecipazione al Festival di Sanremo di Chiara da Cremona, co presentatrice, per due sere. Ricordate? All’Ariston, il rapper è stato ospite, tra non poche polemiche, anche per il bacio al cantante, in gara, Rosa Chemical.

Stefano Mauri