Chiara Ferragni e Fedez? Litigano spesso, ma sono più uniti che mai

Allacciate le cinture: sono tornati, alla grandissima, per fortuna, iFerragnez; La famiglia più social d’Italia è quindi tornata in tv, su Primevideo, con la seconda stagione della serie che racconta da vicino la loro vita quotidiana. Il proposito di questa nuova stagione, di Chiara Ferragni? Eccolo: “Immergermi in esperienze completamente diverse da quella che è stata la mia vita sinora”

Il riassunto delle prime tre puntate andate in onda? Nella prima puntata si scherza sul tasso di ‘stronzaggine di Fedez’: “Nella prima serie pensavo di sembrare uno stronzo, in realtà sembravo proprio uno stronzo ma tutti dicevano ‘wow anche io sono stronzo come Fedez’. Il rapper si conferma un tipetto musone che passa volentieri dal divano al divano nel tempo libero e mal sopporta la mondanità della moglie. Si parla della sua malattia: si fa filmare persino con cuffia e camice mentre sale sulla barella diretto in sala operatoria e quando rientra in camera dopo l’operazione.

Nelle altre puntate protagonisti i preparativi (e la paura di sbagliare della Ferragni), il concerto di beneficenza per Milano, Love Mi. E ancora le litigate: “Litighiamo per scemate”, dicono al terapeuta e Fedez: “Questo mese me ne sono andato di casa solo una volta”.

Eh sì… se non ci fossero: i Ferragnez (comunque più uniti che mai) andrebbero inventati.

