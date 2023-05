Maldini mi consenta:”De Ketelaere ha giocato bene solo col Pergo. Perché non ha mai giocato da punta?”

Già Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica dei rossoneri, dopo il doppio, meritato Ko in semifinale di Champions del Milan, con l’Inter finalista, ecco ci ha messo faccia e cuore, parlando in modo non banale a Sky Sport: “De Ketelaere è un esempio. Sarebbe stato molto più facile e molto meno oneroso per noi andare su uno comeDybala. Sarebbe stato giusto per il nostro progetto e condiviso dalla proprietà? No. Abbiamo un’idea, vogliamo costruire una squadra giovane e prendendo i giovani a volte rischi. Così è stato per Tonali al primo anno e per Charles in questo. Ma è l’idea di calcio e investimenti che condividiamo con la proprietà. In generale però abbiamo fatto un percorso fantastico e inaspettato, questa sconfitta può essere vista come negativa manoi non siamo ancora pronti per competere su due fronti”

Per carità, il paragone ci sta, ma il jolly offensivo belga, sin qui ha brillato solo in amichevole con la Pergolettese (serie C) e, mai è stato impiegato da punta, ruolo forse più congeniale per lui al momento.

Stefano Mauri