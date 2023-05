Chiara Ferragni e Fedez lanciano The Ferragnez II

I Ferragnez sono cambiati dalla prima stagione? “Sono successe tante cose, siamo cambiati e sicuramente cresciuti, anche come coppia”.



Non mancheranno, udite, udite… nella serie al via su Amazon Prima, risate, intensità e pianti per un anno che, a detta appunto da Chiara e Fedez, si può riassumere con le seguenti quattro parole: crescita, amore, famiglia e “dare indietro”.

Mercoledì 17 maggio, all’Arco della Pace a Milano, Chiara Ferragni e Fedez, alla presentazione del documentario che li riguarda, hanno risposto ad alcune domande selezionate dei fan, ma non prima di aver suggellato l’apparizione pubblica con un selfie. A presentare i due beniamini è stata l’attrice comica Katia Follesa dinanzi a una gran folla.

La parte più difficile da gestire? “I tanti momenti della terapia di coppia per Fedez. L’esperienza dello show ha rafforzato la famiglia? Non hanno dubbio i due e rispondono in vitò: “Assolutamente sì”.

Insomma, non resta altro da fare che guardare, d’un fiato, The Ferragnez parte seconda, no?

