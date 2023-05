Elodie spiega il suo rapporto col palco:”È come fare l’amore”

“Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera»: Già, più sensualintrigante, brava, bella e sexy che mai, Elodie ha fatto impazzire gli 11mila fan che, venerdì scorso, hanno acceso il Forum di Assago di pathos per lei. In gran forma, l’artista popsexy, con la sua voce, ma anche con il suo innegabile sex appeal messo in evidenza da una serie di body di scena che hanno mandato in visibilio i social, ha dato spettacolo alla grande. A darle la forza, tra il pubblico e dietro le quinte, mamma Claudia e nonna Marise. “Se sono così è perché assomiglio a loro”, ha detto in un’intervista a Repubblica in cui ha raccontato di sè e della sua carriera. E del rapporto con il palco: “Un po’ come quando fai l’amore” … ha detto.

Sì è difficile non venire colpiti dalla fisicità della cantante, ma Elodie, per caso, si sente un oggetto del desiderio? “Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa”. E lei nel suo, di corpo, si sente a suo agio da semppre, anche grazie all’educazione familiare: “Il corpo è bello, un’opera d’arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo”

Così parlò Elodie, popstar che accende.

