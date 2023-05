Emma Marrone tra ‘Mezzo Mondo’ che spacca, la mamma e maggio

‘Sono in Salento da mamma. Non so come spiegarle che anche se non vivo con lei e sono sempre in giro mangio lo stesso. La amo’.



Così twittò via Twitter la splendida Emma Marrone, in questi giorni, in Puglia dove, sabato scorso, precisamente a Canosa, l’artista salentina è stata appunto la protagonista dello show ‘Road to Battiti’ di Radio Norba.

Emma per l’occasione ha cantato la sua canzone ‘Mezzo Mondo’ in gran forma, accendendo il palco. Sì… il pezzone va alla grandissima. Chapeau!

Poi via Instagram, con la consueta ironia che la contraddistingue la cantautrice, dopo aver omaggio la madre con una foto di lei piccina in sua compagnia, ha pubblicato una foto che la vede, avvolta da una coperta, con la dicitura, dato questa primavera fresca e umida: ‘Maggio in una foto’

Stefano Mauri