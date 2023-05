Quando Emma Marrone cucino’ per Kanye West

Già, ha raccontato tante cose interessanti Emma Marrone nei giorni scorsi, durante la puntata che l’ha vista protagonista del podcast di Fedez Muschio Selvaggio.

Tra i vari aneddoti, l’artista ha ricordato di quando si trovava nella sua terra d’origine, il Salento, ospite a casa di una sua amica. È un episodio avvenuto circa otto anni fa: “Vieni a casa che tra poco arriva Kanye West”, sono state queste le parole della sua amica. Emma era stata invitata addirittura in veste di cuoca poiché la padrona di casa aveva dichiarato di non essere in grado neanche di cucinare un piatto di pasta per l’ospite.

La cantante, che non ha creduto alle sue parole, ha raggiunto l’amica nel suo appartamento e, dopo qualche minuto, si è vista presentarsi alla porta la star internazionale Kanye West in persona. Kanye, infatti, è un rapper e produttore discografico con milioni di dischi venduti in tutto il mondo .

Emma sorridendo ha inoltre sottolineato un aspetto di quella cena: “Ad un certo punto stavo sul balcone a fumare una sigaretta con un bicchiere di vino e lui, arrivando, mi ha preso il bicchiere e se lo è bevuto”; Emma, tra il divertito e l’infastidito, però, gli ha risposto di essere disponibile a preparargliene un altro, ma non ad offrirgli direttamente il suo. Un rifiuto elegante, ma deciso.

Fedez, incuriosito ha chiesto alla cantante se avesse rivelato la sua fama in Italia. Emma ha risposto in maniera semplice, sincera e umile: “Fede, non gli ho detto che facevo musica poiché non sono competitiva, anzi mi vergogno per queste situazioni” .

Emma Marrone è vera e bella come il sole. E soprattutto non cerca mai scorciatoie.

Stefano Mauri