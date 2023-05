Emma Marrone:”Non ho 6 Dischi di Platino, ma riempio i mie i concerti”

Non è stata, come sempre del resto, banale, la splendida Emma Marrone, ospite dell’ultima puntata di “Muschio Selvaggio”, il podcast condotto da Fedez. La cantante si è raccontata parlando della sua carriera: “Non sono mai entrata nelle playlist importanti. Ma il trend passa, la qualità resta. Non ho 6 platini però quando apro un tour i biglietti li vendo come il pane. Sento mio padre attorno a me in qualsiasi cosa che faccio. Un talent lo consiglio, dipende da come ci si approccia: non tutti hanno una struttura. C’è chi fa il talent per fare mestiere e invece chi vuole andare alle feste. Poi c’è una selezione naturale che travolge chi non ha personalità artistica. Io devo tantissimo se non quasi tutto a Maria De Filippi. Mi ha aiutato molto e l’ho ascoltata anche tanto. Sono rimasta incollata al suo pensiero. Una delle prime persone a cui ho mandato il Mezzo Mondo è lei”.

Fedez ha inoltre raccontato un retroscena legato a Emma: “Io e te ci conosciamo da tanti anni. Era il 2012, eravamo a Torino agli MTV Awards. Presentava Mengoni. Siamo andati all’Università di Torino alle 8 del mattino e dovevamo parlare di Twitter, dei social in generale. Io ero giovane, ero tutto politico, dicevo che bisognava cambiare il mondo e che con Twitter si poteva. Emma invece raccontava di come usava lei Twitter. Mi ricordo che raccontavi di come facevi le polpette. E io dissi: ‘Se dovevamo parlare delle polpette me ne stavo a casa’. Ero molto antipatico”.

Vera e genuina Emma ha duettato, parlando, alla grande con Fedez… Ah, non avrà tanti dischi di Platino, ma Emma piace un sacco così.

Stefano Mauri