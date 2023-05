Chiara Ferragni in bicicletta da Barbie vestita

Quindi ha ovviamente lasciato il segno, la tappa a Castrocaro Terme, nei giorni scorsi, dell’influencer Chiara Ferragni, per la prima volta, da quelle parti del Forlivese, per rilassarsi alla Health Clinic Lucia Magnani. E da Barbie vestita, Chiara da Cremona, ecco è salita in sella alla bicicletta e, nonostante il maltempo, ha fatto pure un giro pedalando tra le bellezze di quei luoghi.

E naturalmente, in molti l’hanno notata, lo scorso weekend, l’ultimo di aprile, in giro per le strade di Castrocaro e Terra del Sole. Tra l’altro, secondo quanto ha spiegato l’ex sindaco Marianna Tonellato, la Ferragni è arrivata in Romagna come forma di “supplied” con Lucia Magnani Health Clinic, vale a dire promozione in cambio di servizi. E la sinergia è stata una bella intuizione: chi meglio di Chiara Ferragni, oggi, fa promozione?

Stefano Mauri