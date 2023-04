Per promuovere alla Chiara Ferragni bisogna essere in grado di farlo

Ma anziché copiarla, ecco, la Regina della Moda: Chiara da Cremona, la ministra Daniela Santanché, beh non poteva arruolarla in cerca di consigli su come promuovere l’Italia? Sì perché una delle immagini, scelte dal Ministero del Turismo, in sinergia con quello degli Esteri e dello Sport, per portare il mondo il mondo nella penisola italica: vale a dire, una donna bionda che mangia una pizza, entrambi i gomiti sul tavolo, con il lago di Como sullo sfondo, ecco è uguale a una una foto, fatta nel 2020 da Chiara Ferragni.



Sì i ministri Santanché, Abodi e Tajani, tra le immagini scelte per la campagna promozionale, hanno puntato sulla Venere di Botticelli, in versione influencer, una ‘finestra’ davvero simile a quello scatto di Chiara. Così la Ferragni, imprenditrice incisiva da quasi 30 milioni di follower su Instagram, a modo suo ha commentato con ironia la somiglianza sospetta, nel seguente modo: “Nel giugno 2020 mi era stato chiesto di essere il volto di una campana ministeriale per promuovere il nostro Paese nel mondo, avevo accettato a patto di poterlo fare gratuitamente e svelando il segreto della pizza che si rigenera”. Ah pure Sgarbi, molto critico nei confronti della campagna scelta dal Governo, l’aveva subito bollata come “una roba da Ferragni”.

Ma attenzione, fare promozione alla ‘Chiara Ferragni’, non è una brutta cosa, ma tanta roba se la si fa bene, o meglio ancora, coinvolgendo la diretta interessata. Copiare tanto per fare, mah, lascia un po’ il tempo che trova, no? Tra l’altro: la Venere in minigonna, un’altra immagine pubblicitaria, non è piaciuta manco a Firenze.

Stefano Mauri