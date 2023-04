Belen si fotografa in bikini e il web esplode per la sua sensualità

Ah che monello, sensuale, magico, bello e anticovid bikini è quello,sfoggiato da Belen Rodriguez, straordinaria e bellissima, senza trucco, a infiammare il web con i suoi selfie davanti allo specchio. In isolamento da qualche giorno, dopo essere risultata positiva al Covid, la showgirl ha provato uno dei bikini della sua collezione Me fui real. Prima frontale, poi laterale e poi uno zoom sul lato B: il corpo scultoreo di Belen, postato attraverso fotografie via social, eh ha colpito tutti; impossibile non notare, del resto, il suo lato B perfetto.

Ricordate? Martedì scorso la showgirl ha detto di essere positiva al Covid e l’ha fatto proprio dagli studi Mediaset dove va in onda la sua trasmissione Le Iene. Nelle stories Belen si è mostrata prima in procinto dei preparativi per la puntata: shampoo e trucco. Ma, ad un certo punto, ecco la storia che i follower non avrebbero voluto vedere: Belen nervosa e con la mascherina.







Dopo pochi istanti, ha postato una story della sua fedele make up artist, Cristina, che scriveva: “Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo» e nello sfondo una Belen irrequieta e agitata”.

Per fortuna però, il maledetto virus non ha impedito alla favolosa argentina di fotografarsi in costume.

Stefano Mauri