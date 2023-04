Ah che figuraccia De Zerbi e Stellini, allenatori nel pallone

Per la serie ci facciamo sempre riconoscere, ecco è scoppiata una bella, ehm … brutta rissa tra due allenatori italiani in Premier League: Roberto De Zerbi e Cristian Stellini, sostituto di Antonio Conte al Tottenham. Risultato: entrambi espulsi, dopo che al 60esimo era esploso un alterco tra le due panchine a causa del secondo gol annullato al Brighton, per un fallo di mano molto dubbio di MacAllister su tiro di Welbeck. L’arbitraggio è stato controverso e il Brighton, alla fine sconfitto 2-1 dagli Spurs, ha tanto da recriminare per diverse decisioni del direttore di gara Stuart Attwell. Ma gli animi tra i due tecnici italiani si erano infiammati addirittura prima dell’inizio del match, quando si sono avvicinati per salutarsi: quando De Zerbi mostra l’indice a Stellini, rinfacciandogli qualcosa di non immediatamente chiaro dalla nostra postazione.

Cosa avrebbe fatto o detto il nuovo allenatore del Tottenham, per far incavolare il collega italiano? Il pupillo e sostituto di Conte aveva dichiarato in conferenza stampa che gli ottimi risultati di De Zerbi al Brighton erano dovuti “al lavoro lasciato da Graham Potter”, tra l’altro qualche giorno fa esonerato dal Chelsea. E al tecnico bresciano, probabilmente per quelle frasi è saltata la mosca al naso e le ha rinfacciate a Stellini pochi minuti prima del match.

Stefano Mauri