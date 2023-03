Il ricordo via social di mister Emiliano Mondonico

La figlia Clara ricorda il padre Emiliano Mondonico nel giorno del suo compleanno con un commovente messaggio

“Ehi! Eccoci pronti per festeggiare il tuo compleanno. Ti vedo leggere i messaggi sul telefono, ti guardo sorridere, percepisco la tua felicità e… vorrei solo abbracciarti, stringerti e dirti che ti voglio bene e che mi manchi come l’aria…

vorrei riuscire a fermare le lacrime perché so che non vuoi vedermi così ma è difficile tanto, troppo… poi però alzo gli occhi al cielo e penso che non sia giusto, non oggi, perché devi vivere il tuo giorno serenamente per cui divertiti e come dici sempre tu ”che non sia mai più l’ultimo”… auguri! 76 e non sentirli… eternamente tua Papo”

Così postò via social, nel giorno del compleanno del padre, Clara Mondonico, figlia del grande allenatore di Rivolta d’Adda, purtroppo morto nel 2018.

Ah …nella cascina del Mondo a Rivolta, in provincia di Cremona, sua terra natale e suo “buen retiro” per sempre, si respira ancora il pathos di Emiliano Mondonico, “condottiero-simbolo” non solo per i granata.

E non solo per una Coppa Italia o una sedia alzate al cielo, col Toro di inizio Anni 90. O per una storica qualificazione in Uefa, con l’Atalanta. O per i successi conseguiti da allenatore anche in tante altre piazze italiane, Cremona compresa.

Clara, fin da ragazzina era sempre al fianco del babbo. E lo è tuttora, ovviamente. Ah, in questo calcio sclerato e fluido, Emiliano da Rivolta manca assai: il suo calcio attualissimo, pure oggi farebbe la differenza.

Stefano Mauri