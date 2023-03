Dybala, mi consenta: ma i suoi ultimi anni juventini come li valuta?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Ferrari, avvocato di Paulo Dybala, lo scorso 12 maggio 2022, avrebbe avanzato una richiesta di risarcimento alla Juventus via mail per il mancato rinnovo dell’attaccante poi finito a parametro zero alla Roma.

Prima illuso (di che? Da chi?) con la possibilità di ottenere un ricco contratto da 8 milioni a stagione, poi scaricato. “Io non avevo chiesto questo – ha dichiarato in merito il giocatore nel corso dell’interrogatorio della Guardia di Finanza per l’inchiesta Prisma – ma solo gli arretrati degli stipendi”.

Per carità, il fantasista argentino fa bene a chiedere ciò che crede, ma per alzare il tiro e provocare, beh, visto che dal maggio 2020 al giugno 2022, le prestazioni bianconere di Dybala, mah … diciamo che non sono state al top, forse a chiedere un risarcimento, stante i tempi di crisi e cambiamento di rotta, dovrebbe essere la stessa Vecchia Signora, no?

Detto ciò, ribadisco che anziché cercare un nuovo trainer, considerando come mister Allegri riesce a far navigare bene la squadra in queste acque agitate, la Juve dovrebbe tesserare un direttore sportivo del calibro di Giuntoli del Napoli, o dello svincolato Petrachi, o di Andrea Berta (Atletico Madrid) o Massara (Milan).

Stefano Mauri