Chiara Ferragni e l’idea per Sanremo: “Parlerò anche con i miei abiti”

la co conduttrice del Festival di Sanremo Chiara Ferragni parlerà del suo essere una donna e una mamma social: lo farà in un toccante monologo che ha scritto personalmente e che leggerà questa sera durante la prima serata della 73esima edizione sanremese: “Voglio portare me stessa sul palco dell’Ariston. Lo farò con le mie parole e con gli abiti che indosserò”.

L’orario previsto del suo intervento? Per ascoltarlo bisognerà attendere le 23 circa: parola di Amadeus.

“Sono molto emozionata, onorata di essere qui, non sono conduttrice né attrice, cercherò di portare me stessa. Ho persone con me sul palco che mi hanno fatto sentire subito molto accolta, e penso sarà un bello spettacolo. Spero di riuscire a essere spontanea. Per me questa esperienza era terrorizzante, negli scorsi anni sono sempre stata onorata dell’invito ma non mi sentivo pronta. Quest’anno mi sono affacciata a questa sfida con tanta voglia, con entusiasmo.

Tutti mi hanno consigliato di essere spontanea. Non ho esperienza in televisione, non posso portare quel tipo di professionalità ma ci metterò tutta me stessa, con spontaneità. Ci ho messo mesi a prepararmi mentalmente e spero di farcela. Io in primis non mi sarei mai immaginata qui, Sanremo è un’icona per noi italiani, ma devo dire che ho cominciato a seguirlo assiduamente grazie ad Amadeus, al lavoro che ha fatto per renderlo più amato anche dai giovani. Non penso che la televisione sia il mio linguaggio ma mai dire mai nella vita”.

Questo il sunto della prima conferenza stampa festivaliera di Chiara da Cremona. Confermate anche le voci insistenti, raccolte dall’Adnkronos, sul fatto che uno degli abiti di scena che Ferragni indosserà nella prima serata del festival (l’imprenditrice ha già fatto sapere che a Sanremo sarà vestita Schiaparelli e Dior ma non si conoscono ancora i dettagli) sarà parte integrante del suo discorso all’Ariston, ma non è chiaro se sarà un abito-scultura di Schiaparelli o un vestito di Dior con delle scritte.

