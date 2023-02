Chiara Ferragni, emozionata e sexy si avvicina a Sanremo

Mentre via social, le sue fotografie in intimo velato (evviva: più vedo… che non vedo) per presentare a modo suo il San Valentino secondo Intimissimi, beh spaccano e la rendono più sensualmagica che mai, ecco Chiara Ferragni da Cremona: Regina della Moda, influencer, imprenditrice digitale, modella, opinionista e prossima co presentatrice del Festival di Sanremo 2023, a modo suo, vive … appieno (e appunto da protagonista) queste elettrizzanti atmosfere pre festivaliere.

Intano Amadeus, presentatore, direttore artistico e Deus Ex machina della macchina sanremese, ai media ha spiegato cosa faranno le co conduttrici, quindi Ferragni compresa, che si alterneranno con lui e Gianni Morandi alla conduzione delle cinque serate in programma al teatro Ariston: “Ogni ragazza farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia”

Questa infine una story social della Ferragni in chiave Sanremo:

“In questi giorni la maggior parte delle mie storie sono in italiano perché sono co-conduttrice di Sanremo, un festival musicale molto importante in Italia e il più importante show televisivo seguito da quasi tutta Italia. Io non ho mai fatto niente del genere, non ho mai co-condotto uno show tv, non ho mai fatto tv in diretta, quindi sono molto nervosa ma cercherò di fare del mio meglio”.

Stefano Mauri