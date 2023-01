Iniziato il nuovo corso, alla Juve serve un uomo mercato forte

Già, l’edizione di giovedì 19 gennaio del “Corriere della Sera” ha pubblicato l’ormai celeberrima carta Ronaldo: il documento, firmato dall’allora importante dirigente bianconero Fabio Paratici, sarebbe la prova, per gli inquirenti, della finta rinuncia agli stipendi dei giocatori bianconeri, che dimostrerebbero la manovra della società per nascondere ai bilanci ufficiali le passività nei conti. Il documento prevedeva un “rimborso” da 19,6 milioni di euro per CR7 in caso di permanenza alla Juve, oppure, in caso di addio, poi verificatosi, un incentivo alla partenza, come specificato in un altro documento. Ronaldo, tramite i propri avvocati, ha comunque fatto sapere di non aver mai visto e firmato quei documenti, e, addirittura, di non possederne copia alcuna.

Intanto, il nuovo corso juventino, quello rappresentato dal presidente Gianluca Ferrero e dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino ha iniziato il suo percorso: sarà una strada difficile, tesa alla rifondazione bianconera.

Ecco, forse, i due massimi dirigenti scelti daJohn Elkann in persona, a proposito: buon lavoro, mah dovrebbero pure individuare un nuovo direttore sportivo con cui pianificare le scelte tecniche del futuro juventino.

L’ideale sarebbe convincere Beppe Marottaa tornare alla base, ma questa strada pare difficile. Ergo, se proprio il Beppe non ritorna puntare tutto su Giuntoli del Napoli, oppure Andrea Berta dell’Atletico Madrid o Petrachi (attualmente libero), mah … non sarebbe male.

Stefano Mauri