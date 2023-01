Chiara Ferragni, Fedez e quella sul Lario: ecco cosa si sussurra

Tutti parlano di Chiara Ferragni: per farsi illuminare dalla sua luce, per parlare di lei o delle sue attività, per applaudirla o per contestarla. Intanto, la Regina della Moda prepara il suo sbarco in Riviera con l’intera famiglia, Fedez sarà infatti sul palco della nave Costa Smeralda.

Alloggeranno in una bellissima villa sulle colline di Sanremo, una soluzione simile a quella adottata dal rapper nel 2020. Con loro dovrebbero esserci anche i figli Leone e Vittoria, ma anche le sorelle e la mamma di Chiara. Come svelato da Dagospia, i Ferragnez saranno tra l’altro seguiti (non in tutti gli spazi) anche dalle telecamere di Amazon che rilascerà la seconda stagione della loro docuserie a marzo.





Chiara Ferragni, il cartonato (a grandezza naturale!) della regina delle influencer da tenere in casa – GUARDA

I mocassini di Chiara Ferragni – IMPERDIBILI

Ah ricordate quando Fedez via social subito zittito da Chiara Ferragni, tempo fa disse che dopo la kermesse sanremese avrebbero svelato una sorpresa? Ebbene il sussurro dovrebbe riguardare il fatto che i due avrebbero acquistato una villa storica sul lago di Como, alla modica, si fa per dire, cifra di ben 5 milioni di euro.

L’agenda pocket di Chiara Ferragni – GUARDA

A riferirlo sono alcuni rumors citati dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Stefano Mauri