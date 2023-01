E’ una Juventus tutta da rifondare, ma la stagione va finita bene

Dal suo profilo Twitter, il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, giornalista sul pezzo e informatissimo esperto di calciomercato ha commentato Napoli-Juventus: “La lezione di Napoli ci lascia diversi spunti di riflessione. Il calcio è di Giuntoli (calciofilo da Juve, ndr) che in estate ha fatto miracoli sportivi riducendo il monte ingaggi. De La. merita la laurea. Spesso insultato ma sta facendo un capolavoro. Ultimo: la Juve va rifondata, non solo in società”.

Già ma intanto c’è una stagione da finire nel migliore dei modi con la qualificazione in Champions League (sperando non arrivino poi penalizzazioni, ma questo è un altro discorso) da portare a casa e le Coppe (Italia ed Europa League) da onorare al meglio.

Cosa fare per raddrizzare la rotta? Beh sul campo mister Massimiliano Allegri, tanto per gradire potrebbe iniziare ad affidare il ruolo di playmaker a Stefano Fagioli, che Locatelli non è un direttore d’orchestra, no? E pure Chiesa, solo per fare un altro esempio, non deve giocare da terzino.



Dulcis in fundo, il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Scanavino, dovrebbero individuare uno nuovo general manager, col quale rifondare un ciclo e ricostruire un intrigante organigramma societario…

Per carità, perdere a Napoli ci sta, ma non si possono prendere 5 pere. E … se proprio mister Allegri vuol farlo giocare, stante la difficoltà a cederlo al miglior offerente, il centrocampista McKennie, mah potrebbe metterci più voglia e, contemporaneamente, non sarebbe male se perdesse qualche chilo.

Stefano Mauri