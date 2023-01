Vincere lo scudetto e vendere il Napoli: la densa idea di De Laurentiis?

Ebbene, nonostante il primo, meritatissimo, pesante, pensante e prezioso primo posto in classifica del team allenato da misterLuciano Spalletti, ecco, uno degli argomenti più gettonati in ambito calcistico, è quello relativo a un possibile passaggio di mano del Napoli. Sono stati molteplici i rumors, nei giorni scorsi, sulla possibile cessione della società da parte del presidenteAurelio De Laurentiis, sul quale pare ci siano gli interessamenti di imprenditori americani, messicani e anche degli Emirati Arabi.

I soliti bene informati, all’ombra del Vesuvio, comunque assicurano che, nonostante le voci, il Napoli non è in vendita. Del resto, a sostegno di tale tesi, forse basta la determinazione, con la quale l’imprenditore cinematografico e del pallone, continua a lottare in Lega Calcio per smuovere le società dallo stallo degli ultimi tempi, invocando una riforma vera della Serie A (riduzione a 18 o addirittura a 16 squadre), auspicando la necessità di un consiglio direttivo composto dalle società big (le otto più importanti) con poteri decisionali e operativi, insistendo per una gestione dei diritti tv che riesca, sul serio, acancellare la pirateria e ad alzare gli introiti che negli ultimi anni si sono ridotti in maniera preoccupante.

Eppure, nonostante l’impegno e il sostegno al Napule capolista, i sussurri legati al passaggio di testimone, dopo la vittoria dello scudetto, per concentrarsi esclusivamente sul Bari, col direttore generale Giuntoli in partenza per Torino, sulle sponde bianconere del Po, mah non si placano. Ma andrà veramente così? Lo scopriremo vivendo. E venerdì sera, allo stadio “Diego Maradona” arriva proprio la Juventus a “Corto Muso” di mister Max Allegri.

Stefano Mauri