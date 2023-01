Fedez : “Amore si s…a?” Chiara Ferragni: “Magari”

Già, tra Amore e odio, ma soprattutto ironia, piazzate e recitate qua e là via social: componenti principali, tra l’atro, nel legame tra Chiara Ferragni e Fedez, ogni giorno, appunto i Ferragnez, divertono (ma non solo) i follower. E i nuovi giochi dei piccoli figli della coppia Leone e Vitto, beh sono fonte d’ispirazione per Fedez che nelle sue stories fa scherzi alla bellissima moglie.

Un esempio? Eccolo: una tastiera con le immagini dove, spingendo il pulsante, una voce registrata pronuncia la parola corrispondente… letteralmente ha acceso il rapper. Come si è visto dalle sue storie Instagram, Fedez ha attirato l’attenzione di Chiara dicendole: “Amore stasera si…” e mentre l’influencer si avvicinava a lui per ascoltare, dal gioco usciva fuori la parola “Sc**a”. La risposta? Epica: “Magari!”. E il cantante, rimasto senza parole, ha commentato: “Ah. Mi ha spiazzato”. E ancora una volta, i due coniugi più social che mai, hanno intrattenuto ammiratori, contestatori, gelosi e curiosi, scatenando risate e sorrisi.

Sabato scorso invece, con la seguente frase: “Per noi lui è la tossicità fatta a persona”, inserita in una storia sul profilo Instagram diChiara Ferragni, tra la foto di un figlio e un’altra foto della figlia, vacanze spensierate e spese in tempo di saldi, i Ferragnezavevano commentato, dal divano di casa, la prima puntata di C’è posta per te, andata in onda ieri 7 gennaio. Il programma ideato e condotto d Maria De Filippi aveva per protagonisti Stefano e Valentina: la giovane, che ha tradito il marito, dopo aver riflettuto sul fatto e pentita di essere stata con un altro uomo, ha chiesto a Maria di aiutarla a tornare con il marito. Stefano, però, con la ‘sua busta’, dice di non volerne più sapere di lei: il problema, però, ed è questo il punto che ha ‘toccato’ i Ferragnez , è che l’uomo non ha mai smesso di consumare rapporti intimi con la moglie pur non tornando stabilmente con lei.

Ergo il commentino ad hoc…

Stefano Mauri