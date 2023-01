Sofia Goggia e Giorgia Cardinaletti al Festival di Sanremo?

Quindi sarebbe la sciatrice Sofia Goggia, una delle co-conduttrici di Sanremo 2023: è l’indiscrezione pubblicata da Il Messaggero e Il Mattino, edizione del 4 gennaio 2023, quotidiani per i quali mancherebbe solo l’annuncio ufficiale da parte del Direttore Artistico,Amadeus.

Ma torniamo alle co-conduttrici: finora è stata annunciata l’ufficialità diChiara Ferragni nella prima e ultima serata di Sanremo 2023 (martedì 7 e sabato 11 febbraio) e Francesca Fagnani, in una serata ancora da definire. Stando sempre a Il Messaggero e a Il Mattino (ripresi daDagospia), Amadeus sarebbe intenzionato anche ad avere nella sua squadra la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, che seguirebbe dunque le orme delle colleghe Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, presenti a Sanremo 2020. Ah, la Goggia e la Cardinaletti, chiuderebbero il cerchio delle meravigliose e brave co conduttrici 2023.

Intanto, proprio la campionessa di sci Sofia Goggia, a precisa domanda sulla versione On Line del Corriere della Sera, così ha risposto…

È fidanzata?

No .

A mettere su famiglia ci pensa?

No, perché so che cosa voglio dai prossimi quattro anni. Poi la vita è imprevedibile, prende pieghe particolari sia nel bene che nel male. Vivo fra un hotel e un altro da quando ho 15 anni, cambio posto ogni 3-4 giorni, con la valigia sempre in macchina, mi sento un po’ una zingara. Pensare di convivere per tutta la vita con una persona, non credo che faccia per me.

Magari non adesso ma dopo…

Adesso è chiaro che no, ma non so se anche dopo sarei in grado di farlo

È più faticoso o più divertente essere Sofia Goggia?

Divertente. A parte gli infortuni, ma le sofferenze insegnano ad andare oltre. Non so se ho preso o dato di più a questo sport, il conto lo farò alla fine. Però sono abbastanza orgogliosa dei miei risultati, nonostante abbia versato lacrime e sangue.

