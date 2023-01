Emma è positiva è squarciante pure senza volerlo

Simpatico siparietto tra Salvo di Grazia, il medico anti-bufale, ed Emma Marrone. Tutto è nato da un tweet della cantante, che ha postato una foto di una boccetta di fiori di Bach. “Ti amavo, poi ho visto che usi i “fiori di Bach” (brandy diluito senza traccia di fiori o altro, una sorta di talismano liquido) e chiedo il divorzio. Addio”, ha scritto il medico su Twitter. La risposta della Marrone non si è fatta attendere. “Addio amore”, ha scritto la cantante, che ha aggiunto anche un emoticon del cuore. Ovviamente sia il post del dottor di Grazia sia la replica della Marrone sono all’insegna dell’ironia.

Di Grazia ha però colto l’occasione per parlare dei fiori di Bach. “Emma ha “confessato” di usare i ‘fiori di Bach’ per la paura del volo aereo e io a quel punto non ho potuto fare a meno di ‘lasciarla’ – ha scritto Di Grazia su Facebook -. “Scherzi a parte, approfittiamone e spieghiamo perché non si può accettare l’uso di fiori di Bach come ‘medicina’. I fiori di Bach sono un liquido composto da alcol (brandy, tipicamente) nel quale è diluita acqua che è stata a contatto con dei fiori. Secondo l’inventore di questa pseudo-terapia i fiori, raccolti con un rito magico, rilascerebbero la loro energia (non sostanze o principi attivi, proprio energie, magiche) all’acqua. L’acqua poi si versa in un po’ di brandy che si diluisce decine di volte. In quel flacone non c’è nessun principio attivo, nessun derivato da fiori o piante, nessuna sostanza curativa, solo brandy diluito con acqua, niente altro. Per questo questi prodotti non hanno effetti, non servono a curare nessuna malattia.’

Insomma, tra il serio e il faceto e con serena ironia, Emma sia pur indirettamente è riuscita, a modo suo, beh a essere ancora squarciante e formativa via social. E probabilmente, in assoluta onesta’ intellettuale, vuoi per un effetto per così dire placebo, Emma, ora in vacanza, coi ‘Fiori di Bach’, beh placa le ansie. Oppure semplicemente a lei, in determinati frangenti, fanno bene i mistici fiori.

