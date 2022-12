Chiara Ferragni in sexy bikini sulla neve

La Regina della Moda, vale a dire la Ferragni da Cremona, ecco non si era fatta problemi a rispondere a tono alle critiche mosse sui social a chi la insultava poiché spesso e volentieri postava foto audaci. E Chiara Ferragni non si fa problemi a rincarare la dose pubblicando il giorno di Natale un video sul suo profilo Instagram in cui passeggia in bikini nella neve. L’influencer sta festeggiando le festività con la famiglia all’Alpe di Siusi dopo le polemiche degli ultimi giorni: alcuni utenti sui social avevano preso di mira alcuni post in cui la Ferragni posava in intimo.

Ma oltre agli scatti super sexy, Chiara ha condiviso con i follower un momento esilarante che l’ha vista protagonista. La moglie del cantate Fedez stava sfilando sulla neve con addosso solo bikini e boots quando distratta dalla telecamera ha avuto un piccolo incidere e stava infatti, per inciampare in mezzo alla neve salvandosi giusto in tempo prima di perdere del tutto l’equilibrio.

Il siparietto si è conluso in una fragorosa risata di Chiara che non ha potuto fare a meno di condividere il momento inedito con i follower, scatenando ancora una volta polemiche: «Sei un’esibizionista», ha commentato un utente. Ah c’è inoltre una fotografia, via Instagram, sempre molto sexy dove i Ferragnez si baciano.

Stefano Mauri