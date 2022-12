Elisabetta Canalis, più sexy che mai, accende le festività

Già… la bellissima Elisabetta Canalis si sta preparando alla grande per festeggiare il periodo più magico dell’anno: non è un segreto che l’ex velina sia una grande estimatrice dell’intimo e degli outfit audaci, che ama tanto quanto i look più sportivi e casual. La quarantaquattrenne condivide sui suoi canali social tante immagini di sé, ma sempre con quel tocco di semplicità che la contraddistingue.

Già qualche settimana fa la showgirl aveva condiviso coi suoi follower una foto in cui indossava una tutina aderente ricamata di pizzo nero, che metteva in risalto il suo fisico scolpito. Ora che mancano pochi giorni al Natale, Elisabetta Canalisripropone dei look simili, forse ancora piùsexy e femminili.

Ora, dato che la Canalis, come il buon vino, ecco col passare del tempo non invecchia, ma … evolve e migliora, perché Amadeus, Deus Ex machina della macchina festivaliera, non la convoca per un’ospitata al Festival di Sanremo al suo (e nostro) prossimo Festival di Sanremo 2023?

Stefano Mauri