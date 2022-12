Chiara Ferragni e Fedez hanno detto no al Mondiale

Clamoroso in casa Ferragnez! Già Fedez e Chiara Ferragni hanno detto no ai Mondiali di calcio in Qatar. La coppia ha scelto di non presenziare ad alcun evento collaterale alla competizione calcistica. A farlo sapere lo stesso cantante nel corso di una diretta su Instagram: “Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no, vedere fashion icon mette un po’ tristezza. Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me”. Il rapper ha inoltre precisato di aver simpatizzato per il Marocco al Mondiale, anche se ha sottolineato “Non mi piace molto il calcio”

Stefano Mauri