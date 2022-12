Chiara Ferragni aspetta Sanremo anche in una tutina sensuale e magica

In modalità Festival di Sanremo da tanto tempo (giustamente), Chiara Ferragni da Cremona, co conduttrice, insieme al Deus Ex machina Amadeus e all’altro presentatore Gianni Morandi della kermesse sanremese, nei giorni scorsi, a Milano, si è incontrata proprio con Ama e Gianni per fare il punto della situazione.

Una curiosità? In gara, sul teatro dell’Ariston si esibirà il cantautore milanese Tananai, rivelazione dell’ultimo Festival, collega, amico di Fedez (marito dell’influencer, imprenditrice digitale e Regina della Moda cremonese) e interprete, proprio con “Fede” e Mara Sattei (in gara anche lei), della Hit estiva della scorsa estate “La dolce vita”.

Ebbene domenica scorsa lo stesso Tananai ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con la statuetta del leone di Sanremo, l’ambito premio che va al vincitore della competizione canora più famosa d’Italia, e la didascalia: “Andiamo a prendercelo”. Immediato il commento dell’amicone Fedez, che lo prende in giro: “Dai cazzooooo, vogliamo l’ultimo posto ancora”. E considerato il successo avuto in classifica da Sesso occasionale, quello di Fedez sembra essere a tutti gli effetti un augurio.

Tornando alla Ferragni, via social, ecco … sono arrivate foto della sensualintrigante Chiara con una sensualissima tutina pizzo, per la serie: “non è la solita ragazza da divano”.

Ah … probabilmente la hit di Tananai (come quella della Sattei e di altri artisti?) al Sanremo che verrà, condizionale d’obbligo, potrebbe essere scritta e prodotta dall’autore – producer – compositore cremasco Davide Simonetta.

Questo invece, il pensiero sulla competizione rivierasca, di Fedez, secondo classificato due anni fa, in coppia con Francesca Michielin, col pezzone (made in Simonetta) “Chiamami per nome”: “Sanremo invece mi ha fatto una paura fottuta. Le persone ti guardano per giudicarti, ti senti come a un concorso di bellezza per cani”.

Stefano Mauri