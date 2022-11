Chiara Ferragni: “Menti bigotte non faccio male a nessuno se posto le mie foto in intimo “

Ancora una volta quindi, suo malgrado (che farà di male nel mettersi in intimo per pubblicizzare ciò che vuole? Che fastidio può dare una bella ragazza in pose sensuali?) Chiara Ferragni da Cremona, Regina della Moda e Influencer incisiva, ecco è finita nel mirino degli haters (odiatori), per delle foto, postate via social, dove si è mostrata con un completino intimo super sexy e che, a quanto pare, non sono state particolarmente apprezzate da una parte del vasto pubblico.

“Che bisogno c’era? Vederti così mi fa solo pensare che, noi ragazze degli anni Settanta, abbiamo sbagliato e mi fa tanta tristezza.”, “Cosa ti succede”?, “Guarda che tuo marito si incaz*a, non farlo arrabbiare”, “Cosa non si fa per apparire e prendere like”: questi sono solo alcuni dei commenti scritti sotto il post Instagram pubblicato

La Ferragni però, ha voluto dire la sua e con un video su TikTok ha messo a tacere i criticoni (o rosiconi?) rispondendo a tono agli attacchi: “Ma questi commenti solo perché posto un video in intimo come ho sempre fatto nella mia vita, voi siete fuori. Non c’è niente di più bello di trovarsi a proprio agio nel proprio corpo e se voglio farlo vedere che male c’è? Non faccio del male a nessuno tranne alle vostre menti bigotte”.

Così la Ferragni si è fatta sentire e si è riappropriata della stima dei suoi numerosissimi followers che l’hanno definita, una vera sovrana in grado di asfaltare tutti.