Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati

Quindi alla fine, ecco Wanda Nara ha lasciato Mauro Icardi: “È finita, ho firmato la separazione. Lui ha confessato il tradimento”. La moglie e procuratrice di Maurito, così ha parlato a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. E ha inoltre aggiunto: “Io non l’ho tradito, le foto con il rapper erano solo una campagna pubblicitaria. Icardi è arrabbiato. Lo amo, per me è la persona più importante al mondo e lui sa che ci sarò sempre. E sono ancora la sua procuratrice”.

Ricordate? Tutto iniziò con le voci di un presunto tradimento di Icardi con China Suarez: “Da lì ha iniziato a provare mille cose per riparare, ma quando una cosa si rompe è difficile. Ho perso un po’ la fiducia. Se ho chiamato China Suarez? Non si deve fare. Cinque giorni dopo la ragazza mi aveva chiamato, ero con Mauro e con le due bambine. L’ho salutata e lì mi sono sentita male. Certo, Mauro è arrabbiato. Mi chiamava 24 ore al giorno mentre stavo lavorando e registrando trasmissioni. Mi ha chiamato zimbello per la storia non vera con L-Gante. Non ho paura di lui, ho paura di non riuscire a trovare la stabilità”.

Intanto Wanda Nara, per amore dei figli, ha deciso di prendere una nuova casa a Instanbul non lontana da quella dell’ex. Una dimora, inutile dirlo, lussuosa.

Ah … se soltanto Icardi, negli ultimi anni, in campo fosse sceso con la stessa foga con la quale ora sta inseguendo l’ex compagna, chissà che bomber sarebbe diventato, no?

Invece la sua carriera è andata diversamente. Ed è un vero peccato, sarebbe potuto diventare un grandissimo centravanti.

Stefano Mauri