Ma davvero Chiara Ferragni non si crede fotogenica?

Chiara Ferragni da Cremona, influencer mai banale che lascia sempre il segno, ha scelto di avere un rapporto molto diretto e genuino con i suoi 28 milioni di follower e oltre.

Fateci caso: nonostante sia una delle celebrità più influenti in Italia nel mondo della moda, e non solo, non ha mai voluto mettere una distanza con chi la segue e risponde a tutti la Ferragni: ai fan, agli odiatori da tastiera e a chi vuole dirle qualcosa.

Nei giorni scorsi inoltre, la Ferragni, tra la provocazione e il paradosso, giustamente, per provocare e fare audience, ecco ha voluto sfatare un mito, scrivendo e postando via social, che non sarebbe, (lei la Regina della Moda), così fotogenica come in tanti credono.

Per carità, probabilmente c’è del vero in questa affermazione, ma le fotografie, i post e le didascalie di Chiara Ferragni non arrivano mai a caso. E lei appare sempre bellissima, o no?

Ah … ricordate quando nei giorni scorsi Chiara Ferragni è stata avvistata a Sanremo, dove, nel febbraio 2023 condurrà il Festival della Canzone Italiana per due serate con Amadeus e Gianni Morandi?

Ebbene, nei pressi dell’Ariston l’imprenditrice digitale ha girato alcune scene della Docufiction “The Ferragnez” parte Seconda…

Stefano Mauri