Ma manco il mal di testa poteva avere Ilary Blasi, ex amore di Totti?

Ma Ilary Blasi: oggi sempre più bella, sexy, in forma, stupenda ( le sue foto su Instagram spaccano) e magica (come la Roma di Mourinho?), ecco può, o meglio, poteva trombare, ehm … avere il mal di testa (purtroppo per lei) quante volte voleva, oppure no?

Se da un lato infatti, Il rapporto, ormai inesistente, tra Ilary Blasi e Francesco Totti smuove ancora la macchina infernale del gossip. Ogni giorno nuove indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata d’Italia, a parlare ancora una volta Alex Nuccetelli. Il pr romano, carissimo amico dell’ex capitano giallorosso, ha rivelato nuovi dettagli sul divorzio, soffermandosi su alcune questioni intime alquanto scottanti.







Nuccetelli è stato ospite del programma radiofonico Turchesando. Il pr ha rivelato alcuni lati inediti che hanno fatto subito infiammare il web. Innanzitutto, ha specificato che la reazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi scorre a gonfie vele: “Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica con interviste, followers, speculazioni. Si è comportata bene. In questo sono in sintonia e molto coesi”.

Poi, ripreso da vari canali mediatici, ecco l’affondo intimo e sessuale : “Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: Ma questa (Ilary Blasi) torna da Milano e mi dice che ha mal di testa. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.

Così parlò Nuccetelli, colui il quale, probabilmente con Ilary non ha mai avuto e non ha feeling, no? E per chiudere saranno veri tutti questi spifferi (tipo quelli che vorrebbero i due in passato legati da un amore libertino) smossi intorno alla coppia scoppiata più chiacchierata di Roma?

Stefano Mauri