Venerdì il Cda della Juventus tra conti da sistemare e Allegri che balla

Giorni caldi questi in casa Juventus, dove c’è grande attesa per il Consiglio d’Amministrazione convocato per la giornata di venerdì 23 settembre. L’incontro prenderà il via già in mattinata e proseguirà fino a quando non saranno stati toccati i tanti temi caldi sul tavolo, non ultimo quello riguardante il futuro della panchina e quindi di Massimiliano Allegri. Nell’occasione però dovrà anche essere approvato il bilancio della stagione 2021/2022 che verosimilmente vedrà una perdita d’esercizio che si aggirerà sui 250 milioni di euro.

Un Cda importante per temi e contenuti insomma, siano essi economici o sportivi. E che verosimilmente avrà un suo epilogo con le parole, attesissime, del presidente Andrea Agnelli al termine della seduta: in quell’occasione il numero uno del club bianconero farà il punto sulla situazione con gli azionisti per quanto riguarda l’aspetto finanziario, ma visto il momento sporitvo è inevitabile aspettarsi anche alcune considerazioni in merito al futuro di Massimiliano Allegri.

Intanto, nell’ottica di un possibile cambio di strategia nella gestione del calciomercato della Juventus, il quotidiano Tuttosport ha disegnato un possibile scenario di modifica del comparto dirigenziale. Nello specifico Cherubini potrebbe essere promosso a direttore generale per potergli così affiancare un direttore sportivo operativo in grado di scandagliare il mercato a 360°. Ed i nomi in questo senso fatti dal quotidiano sono essenzialmente tre, fermo restando la possibilità di una soluzione interna: Cristiano Giuntoli del Napoli, Igli Tare della Lazio e Gianluca Petrachi, ex fra le altre del Torino.

Il vicepresidente Nedved infine, colui il quale vorrebbe esonerare subito Allegri e affidare la squadra a Montero starebbe provando a convincere Antonio Conte a ritornare ad allenare la Vecchia Signora.

Stefano Mauri