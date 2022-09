L’opinionista Brambati: “Gioca male la Juve e McKennie sembra Cicciobello

L’ex difensore, oggi procuratore e soprattutto opinionista, molto informato sui fatti, Massimo Brambati, via social e web, in particolare dal sito Tuttomercatoweb, è tornato a parlare, dopo Juve – Salernitana (2 a 2 coi bianconeri che pur non entusiasmando, senza l’annullamento di un gol regolare a tempo scaduto, beh avrebbero vinto):

“Se parlo dell’ultima azione, è una grave svista del VAR ma anche del guardialinee e dell’arbitro. Se tu fai questo di lavoro, devi sapere quando vedi una giocata da fermo che sta andando a fare ostruzione un giocatore della Salernitana. E sapendo questo devi sapere che al 99% è impossibile andare in fuorigioco in queste occasioni. E’ errore del VAR che richiama e non vede, poi dell’arbitro che non vede il giocatore che tiene in gioco. La Juventus comunque gioca malissimo, ma non è una sorpresa. Allegri una volta aveva degli interpreti che sopperivano alla mancanza di gioco con giocate straordinarie. I suoi interpreti oggi sono nettamente inferiori. McKennie mi sembra Cicciobello, è almeno 4-5 kg in sovrappeso e non può essere così per un professionista”.

Cosi parlò Brambati…

Ah, il gol di Milik era regolare e la Juventus se la sarebbe cavata pur non giostrando alla grande coi campani, ma i bianconeri non possono camminare a ritmi così lenti e altalenanti in campo, no?

Stefano Mauri