Emma Marrone: “Papà è morto di leucemia. Basta speculazioni”

Senza trucco, provata, vera come sempre e diretta, Emma Marrone, via social è tornata a parlare, a pochi giorni dalla morte del padre Rosario, scomparso lo scorso 5 settembre a seguito di una terribile e bastarda malattia.

La cantante, già aveva ringraziato per il sostegno morale ricevuto in questi giorni, ha pubblicato un breve video su Instagram in cui, dopo aver ringraziato nuovamente per l’affetto dei suoi fan e amici, anche da parte della famiglia, ha espresso il suo disappunto per alcune presunte offese ricevute negli ultimi giorni, che si sarebbero propagate attraverso i social sotto forma di illazioni.

“Volevo ringraziarvi da parte mia e della famiglia, per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi nomi difficili. Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre con illazioni e ignoranti in merito alla questione vaccini. Penso che con voi ci abbia già pensato la vita.

Stava combattendo dallo scorso ottobre contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare i medici che ci hanno seguiti e curati in un momento così’ difficile. Chi mi sta chiedendo cosa si possa fare in questi giorni, dico di andare a donare midollo. Più siamo e più possiamo salvare vite”.

Così parlò Emma, artista straordinaria, dalla voce che graffia e ragazza, o meglio, Donna vera, in gamba e sincera.

Se in questo mondo grigio ci fossero più persone come Emma, vivremmo a colori.

Ah: lavoratore, persona impegnata, musicista appassionato alla vita, alla famiglia e alla musica, fu proprio il padre ad avvicinare la figlia al modno delle note.

Stefano Mauri