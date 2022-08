Mourinho : “ A Torino abbiamo avuto culo nel primo tempo”

Juventus Roma? I bianconeri hanno giovato alla grande il primo tempo, meno nel secondo. Il pareggio 1 a 1 e’ quindi il risultato più giusto del big match. A fine partita, Max Allegri ha lasciato il campo stringendo la mano e abbracciando il collega Mourinho e ai microfoni di DAZN ha promosso la prova della squadra: “Il campionato è lungo e partite come queste si possono anche perdere, nel finale abbiamo rischiato sarebbe stato molto pericoloso sul piano psicologico. La squadra ha giocato bene sul piano tecnico, siamo stati aggressivi, nel secondo tempo non abbiamo sfruttato l’uomo in più a sinistra e poi abbiamo subito il pareggio. Abbiamo difeso bene sui calci d’angolo, ma sono stati a sorprenderci in un’azione strana con rimpalli e rimbalzi. Guardiamo avanti, pensiamo allo Spezia: mercoledì siamo ancora in casa e dobbiamo vincere. Comunque sono contento della prova dei ragazzi, è stata anche una bella partita. José è un allenatore bravo ed esperto, che sa sempre tenere la squadra all’interno della partita. Cosa mi ha detto alla fine della partita? Mourinho è sempre simpatico e brillante, all’inizio mi ha detto che siamo ancora giovani, ne abbiamo per allenare, poi alla fine mi ha detto che sono stati fortunati, hanno avuto culo nel primo tempo.

Fabio Miretti va lasciato tranquillo, troppi complimenti magari fanno male, ma stasera ha giocato da veterano. Sa smarcarsi e non è scontato per un giocatore della sua età, gioca sempre il pallone con tranquillità, fa il primo controllo in avanti”.

Così parlò mister Max Allegri

Stefano Mauri