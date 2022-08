Juventini, fidatevi di Luciano Moggi: ”La Juve in Italia è competitiva”

Mai banale, chiaro, diretto e informato sui fatti, ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’, l’ex dg della Juventus Luciano Moggi, grande calciofilo, così ha analizzato la prestazione offerta dalla Vecchia Signora contro il Sassuolo:

“La Juve vista contro il Sassuolo è stata una squadra valida, perché ha 3 elementi importanti: il primo è Bremer, baluardo di una difesa incompleta. Poi abbiamo Di Maria che, bene o male, la partita sua la fa, perché ha mezzi da campione, intimorisce gli avversari. E poi, va aggiunta la ferocia di Vlahovic, che, quando ha il pallone tira in porta. Il fatto che abbia realizzato una doppietta, rigore a parte, è indicativo.

La Juventus ha tutti i mezzi per competere con Milan e Inter. L’Inter è più completa, ma, secondo me, c’è un fatto che va a vantaggio della Juventus e che i tifosi non vogliono cogliere: Massimiliano Allegri. Io non ho dubbi che Massimiliano farà molto ma molto bene quest’anno. L’anno scorso non aveva una squadra competitiva, quest’anno può esserlo. La sua mano può fare il resto. Che, poi, vinca o non vinca, è un altro discorso”.

Così parlò Big Luciano Moggi, ex general manager della Juve che, ai suoi tempi, senza dubbio, sarebbe riuscito a vendere i vari Rabiot, Rugani e Arthur, grandi calciatori in esubero che oggi non vogliono lasciare Torino.

Stefano Mauri