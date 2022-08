Amadeus sta scegliendo le canzoni per il Festival di Sanremo

Già mancano soltanto o purtroppo sei mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma i preparativi fervono. Amadeus e i suoi collaboratori sono già attivi per confezionare un Festival della Canzone Italiana da Oscar.

Sì, ha voglia di far bene l’ Amadeus nazionalpolare, e soprattutto gradirebbe superare gli ottimi record di ascolti dell’anno scorso. L’impresa non è facile, ma il direttore artistico ascolta canzoni da maggio, fa telefonate a raffica e corre di qua e di là per mettere su una lista di big degna della sfida e magari portare all’Ariston quelle star internazionali che non si vedono da un po’.

A proposito, circolano i primi nomi dei cantanti in gara, anche se di ufficiale non c’è nulla. Ebbene, secondo i rumors potrebbero esserci Annalisa, Rocco Hunt e Al Bano. Per la cantautrice ligure, che quest’ estate insieme ai Boomdabash ha spopolato con Tropicana, sarebbe la sesta volta. Anche il gruppo di origine salentina, però, in un’intervista a La Stampa ha detto di «pensare all’Ariston».

Per il rapper campano, dopo il successo di Caramello in coppia con Elettra Lamborghini, potrebbe essere il momento giusto per rimettersi in gioco. Al Bano, ormai un veterano del carrozzone musicale, si inserirebbe nella quota senior che piace ad Ama.

Un gran ritorno potrebbe essere quello di Tananai, che dopo l’ultimo posto con Sesso occasionale – festeggiato con un sorrisone stampato in faccia – è balzato in vetta alle classifiche. Alte le quotazioni di Mara Sattei, Dargen D’Amico, Alessandra Amoroso e Anna Tatangelo.

E tra i superospiti due artiste, in particolare, sono nel cuore di Amadeus: Mina e Britney Spears. E dovrebbe essere della partita pure Eros Ramazzotti… La co conduttrice Chiara Ferragni e Gianni Morandi apporteranno glamour e freschezza. Scommettiamo?

(continua dopo la pubblicità)

Stefano Mauri